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Ученый рассказал, сколько часов в день можно «сидеть» в телефоне

HuffPost: без вреда для психики можно пользоваться смартфоном три часа в день
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Svitlana Sokolova/Shutterstock/FOTODOM

Использовать смартфон без вреда для здоровья и психики можно не более трех часов в сутки, считает австралийский нейробиолог Ти Джей Пауэр. Об этом он рассказал в беседе с изданием HuffPost.

По словам ученого, злоупотребление гаджетами перегружает мозг дофамином. Это нейромедиатор, который отвечает за мотивацию, удовольствие и чувство удовлетворения. Специалист объяснил, что каждый раз, когда человек получает уведомление, листает ленту или играет в мобильную игру, мозг вырабатывает это химическое соединение. Это создает кратковременное ощущение удовольствия, но при постоянной стимуляции система дофаминовой регуляции начинает «перегорать».

«Лично я стараюсь уделять телефону не более трех часов в день и придерживаюсь этого правила довольно строго», — отметил Пауэр.

При этом специалист подчеркнул, что указанная норма не универсальна. Он советует не зацикливаться на подсчете экранного времени, а сосредоточиться на том, как смартфон влияет на качество жизни.

«Если экран высасывает энергию, крадет внимание или заменяет живое общение, нужно пересмотреть свое поведение», — уточнил нейробиолог.

Особенно уязвимы к «передозировке» смартфоном дети, подростки и молодежь, добавил ученый. По его словам, у них чаще возникают проблемы с самооценкой, социальными навыками и обучаемостью. Взрослые менее восприимчивы, но тоже могут столкнуться с апатией, раздражительностью и трудностями в коммуникации.

Ранее врач рассказала, чем грозит привычка «хвататься» за телефон по утрам.

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