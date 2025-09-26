В Германии владелец пиццерии сообщил, что евреям в заведении не рады, угодив в скандал

Владелец пиццерии в Германии повесил на двери объявление, что евреям тут не рады

Ресторан итальянской кухни в баварском городе Фюрт оказался в центре скандала после того, как на его дверях появилась табличка с текстом: «Гражданам Израиля в этом ресторане не рады». История, получившая широкий резонанс, спровоцировала обвинения в антисемитизме и вызвала реакцию на официальном уровне, пишет Bild.

Плакат, размещенный на стеклянной двери пиццерии «Зулу», содержал пояснение, что протест «не носит политического, а тем более расистского характера». Однако эта мера была воспринята крайне негативно. Посольство Израиля в Германии оперативно отреагировало, опубликовав фотографию таблички в соцсетях.

«Это не протест и не недоразумение. Это чистейший антисемитизм», — говорилось в заявлении дипломатической миссии.

Владелец заведения Гаспаре Сквитьери заявил, что его неправильно поняли. Он объяснил появление скандальной таблички желанием привлечь внимание к детям в секторе Газа.

Мужчина подчеркнул, что в его ресторане работают люди из 13 стран, и коллектив хотел, чтобы «люди открыли глаза и объединились».

