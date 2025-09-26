На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии владелец пиццерии сообщил, что евреям в заведении не рады, угодив в скандал

Владелец пиццерии в Германии повесил на двери объявление, что евреям тут не рады
true
true
true
close
Squitieri Gaspare/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/IsraelinGermany/X

Ресторан итальянской кухни в баварском городе Фюрт оказался в центре скандала после того, как на его дверях появилась табличка с текстом: «Гражданам Израиля в этом ресторане не рады». История, получившая широкий резонанс, спровоцировала обвинения в антисемитизме и вызвала реакцию на официальном уровне, пишет Bild.

Плакат, размещенный на стеклянной двери пиццерии «Зулу», содержал пояснение, что протест «не носит политического, а тем более расистского характера». Однако эта мера была воспринята крайне негативно. Посольство Израиля в Германии оперативно отреагировало, опубликовав фотографию таблички в соцсетях.

«Это не протест и не недоразумение. Это чистейший антисемитизм», — говорилось в заявлении дипломатической миссии.

Владелец заведения Гаспаре Сквитьери заявил, что его неправильно поняли. Он объяснил появление скандальной таблички желанием привлечь внимание к детям в секторе Газа.

Мужчина подчеркнул, что в его ресторане работают люди из 13 стран, и коллектив хотел, чтобы «люди открыли глаза и объединились».

Ранее немецкий магазин запретил вход евреям и угодил в скандал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами