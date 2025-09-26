На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка отсудила 2 млн рублей за залитую сточными водами квартиру

Жительница Петербурга отсудила 2 млн рублей за залитую сточными водами квартиру
true
true
true
close
Shutterstock

Жительница Фрунзенского района Санкт-Петербурга добилась компенсации ущерба после потопа в квартире на Будапештской улице. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на ГУ ФССП по Северной столице.

Выяснилось, что причиной затопления стал засор общедомового канализационного стока, а виновной признали организацию, ответственную за ненадлежащее оказание услуг.

58-летняя потерпевшая взыскала с управляющей компании компенсацию имущественного ущерба и морального вреда, расходов на экспертизу и уборку помещений, а также штраф за неисполнение требований в добровольном порядке. Общая сумма взыскания превысила 2 млн рублей.

Отмечается, что несмотря на возбуждение исполнительного производства, компания не торопилась с выплатами. Результата удалось добиться только после применения обеспечительных мер — ареста четырех грузовых фургонов, легкового автомобиля и денежных средств на счетах организации.

До этого в квартире одного из домов в Первоуральске потолок рухнул прямо на хозяйскую кровать.

Собственники жилья по адресу улица Набережная, д. 6, заявили, что обрушение потолка произошло после того, как над квартирой прорвало трубу отопления.

В результате перекрытия не выдержали, и горячая вода хлынула на спальное место. В момент ЧП в комнате никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Ранее в Турции потолок пятизвездочного отеля рухнул на гостей.

