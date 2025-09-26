На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции потолок пятизвездочного отеля рухнул на гостей

Mash: в турецком Гёйнюке потолок пятизвездочного отеля рухнул на гостей
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

В турецком Гёйнюке потолок пятизвездочного отеля Transatlantik Hotel & SPA обрушился на туристов. Данных о пострадавших нет, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По словам подписчиков, большинство гостей отеля — россияне. Обрушение произошло во время завтрака над рестораном. О пострадавших пока неизвестно», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, потолок рухнул из-за влажности в помещении.

19 сентября в Первоуральске потолок обрушился прямо на кровать хозяев. Собственники квартиры в доме по адресу улица Набережная, 6, заявили, что обрушение потолка произошло после того, как над квартирой прорвало трубу отопления.

В результате перекрытия не выдержали, и горячая вода хлынула на спальное место. В момент ЧП в комнате никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. По некоторым данным, спустя несколько часов аналогичная авария случилась в соседнем доме. Там после прорыва трубы на лестничной площадке вода затопила подъезд.

Ранее пациентов в больнице напугала кровь, капающая с потолка.

