Продавец алкомаркета из Ленобласти вымогал у девушки-подростка неприличные фото и видео

В Ленобласти продавец алкомаркета вымогал у несовершеннолетней неприличные фото и видео
true
true
true

В Ленинградской области 23-летний продавец алкомаркета вымогал неприличные фото у 16-летней девушки и вел переписку с другими несовершеннолетними. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Разбирательство началось 19 сентября, когда в полицию Калининского района обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный в мессенджере путем угроз и шантажа вынудил ее несовершеннолетнюю дочь отправить ему неприличные фото и видео.

По подозрению в развращении подростка 25 сентября на Пионерской улице города Сосновый Бор был задержали местного жителя. В ходе обыска по его месту жительства изъяли мобильный телефон, где обнаружили переписку и с другими подростками.

Задержанный сообщил, что знакомился с несовершеннолетними в мессенджере, чтобы получать от них непристойные фото ради самоудовлетворения. Пострадали от пяти до шести девушек. По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Ранее мужчина представлялся подростком и шантажировал 39 девочек непристойными фото.

