Мужчина представлялся подростком и шантажировал 39 девочек непристойными фото

В Британии мужчина прикидывался юношей и выманивал у девочек непристойные фото

Суд вынес приговор 22-летнему мужчине, от действий которого пострадали 39 девочек. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, Стюарт Лэтам представлялся несовершеннолетним 14-летним подростком. На своей странице он обещал девочкам подарочные карты на £200, если они «помогут ему», отправив фото непристойного характера. Когда несовершеннолетние давали ему желаемое, мужчина начинал шантажировать их.

Известно, что по такой схеме он общался с 39 девочками, но сотрудники правоохранительных органов не исключают, что пострадавших больше. Предположительно, от его действий пострадали не только жительницы Британии, но и США.

При этом над двумя из 39 девочек он надругался. Одной из них было 12 лет, возраст пострадавших варьировался от 12 до 15 лет. Две школьницы присутствовали на заседании суда, когда преступнику выносили приговор.

После ареста у Лэтама обнаружили спрятанный в глубине шкафа телефон, в котором хранились около 4000 изображений сексуального насилия над детьми. Часть из них – видео длительностью до часа.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее аферист с сайта знакомств заманил пожилую иностранку в Индию, где ее сожгли.