Новые вольеры в зоопарке Новосибирска на месте сгоревших поставят весной

Директор зоопарка Новосибирска: ущерб от пожара составил 300 тысяч рублей

Ущерб от пожара в Новосибирском зоопарке составил 300 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил директор зоопарка Андрей Шило.

«Новые вольеры будут воздвигнуты к марту-апрелю», — сказал он.

Вечером 23 сентября на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Из горящих вольеров удалось спасти быка, верблюда и трех коз.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска и Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовали проверку по факту возникновения пожара. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности администрацией зоопарка и действиям лиц, отвечающих за его эксплуатацию.

Ранее мэр Новосибирска прокомментировал последствия пожара в зоопарке.