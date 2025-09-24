Мэр Новосибирска прокомментировал последствия пожара в зоопарке

Мэрия Новосибирска окажет всестороннюю помощь зоопарку после масштабного пожара. Об этом заявил глава города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Он заявил, что будет проведено совещание о дальнейшей судьбе зоопарка и восстановлении инфраструктуры.

По словам мэра, специалисты МЧС и правоохранительные органы устанавливают причины возгорания.

Кудрявцев отметил, что сотрудники зоопарка «проявили себя как настоящие герои и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания, а сейчас обеспечивают им уход».

Вечером 23 сентября на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Из горящих вольеров удалось спасти быка, верблюда и трех коз.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска и Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовали проверку по факту возникновения пожара. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности администрацией зоопарка и лиц, отвечающих за его эксплуатацию.

