В Новосибирске произошел пожар на территории зоопарка

На территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, в зоопарке горят вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. Журналисты утверждают, что некоторые животные якобы не выжили. В настоящее время пожарные спасли быка и верблюда. Площадь огня составила 180 квадратных метров, следует из материала.

Telegram-канал АСТ-54 Black со ссылкой на очевидца сообщил, что пожар в новосибирском зоопарке начался в вольере для верблюдов. Официального подтверждения данной информации нет.

9 сентября в городе Ейске Краснодарского края загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. Очевидцы рассказали, что здание расположено на улице Шмидта, огонь почти полностью охватил строение.

Ранее ферма с животными сгорела в Бурятии.

