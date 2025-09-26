На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер запустит проект по автоматической интерпретации лабораторных исследований

ИИ-помощник Сбера поможет пациентам получить расшифровку анализов
Максим Захаров/РИА Новости

Сеть лабораторий KDL «Медскан» первой в России внедрит ИИ-помощника от «СберМедИИ» на базе нейросетевой модели GigaChat, который поможет клиентам бесплатно получить автоматизированную расшифровку результатов лабораторных исследований, сообщает пресс-служба Сбера.

На старте решение будет доступно в медицинских офисах Москвы, но затем его расширят на регионы.

При использовании ИИ-помощника пациент вместе с результатами получит файл с интерпретацией показателей и персональными рекомендациями. Система интерпретирует результаты с учетом индивидуальных параметров каждого пациента.

В Сбере отметили, что все персональные данные надежно защищены в полном соответствии с требованиями закона.

«Наши AI-агенты уже помогают врачам заполнять медицинскую документацию и расшифровывать медицинские снимки. AI-анализ лабораторных исследований — новый этап в клинической медицине, к которому мы подошли первыми в России», — рассказал директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов.

Также генеральный директор сети медицинских лабораторий KDL «Медскан» Михаил Белякович отметил, что новый ИИ-помощник значительно сократит цепочку действий для клиента.

«Больше не нужно дозваниваться до врача-консультанта или ожидать ответа на обращение. Мы ожидаем, что внедрение технологии не только повысит удобство и лояльность пациентов, но и разгрузит врачей и колл-центр», — сказал он.

Напомним, ранее большая языковая модель GigaChat, на которой базируется решение, успешно сдала выпускной экзамен по направлению «Лечебное дело» в НМИЦ им. В. А. Алмазова, а также 7 специализированных медицинских экзаменов.

