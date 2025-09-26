На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла, вредны ли для слуха наушники с шумоподавлением

Врач Филева: наушники с шумоподавлением позволяют слушать музыку тише
Depositphotos

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с РИАМО рассказала, какие наушники менее вредят слуху — с шумоподавлением или без.

«Наушники с шумоподавлением немного безопаснее: они блокируют внешний шум, так что человеку не придется дополнительно повышать громкость, чтобы перекрыть окружающие звуки», — сказала специалист.

Для контроля уровня звукового воздействия на уши она посоветовала применять принцип 60/60 — слушать музыку в наушниках не громче 60% от максимума и не дольше 60 минут подряд.

До этого Филева назвала признаки ухудшения слуха, которые легко пропустить.

К тревожным симптомам врач отнесла появление продолжительного звона или писка в ушах после использования наушников или пребывания в шумных местах, необходимость постоянно переспрашивать собеседников, ощущение неразборчивости речи окружающих, а также ухудшение восприятия высокочастотных звуков (тиканье часов, пение птиц, звонки телефонов).

Ранее эксперт перечислила ранние признаки детской тугоухости, которые нельзя игнорировать.

