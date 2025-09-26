В Турции катер наехал на российскую туристку

В Турции катер наехал на туристку из России, женщину спасти не удалось

В Турции в городе Анталья катер наехал на российскую туристку. Об этом пишет турецкая газета Habertürk.

Инцидент произошел на популярном среди россиян курорте Кемер, когда 42-летняя Линария Музипова заплыла за буйки. На территории в этот момент курсировал катер, который предлагал туристам покататься с парашютом над морем. Судно на высокой скорости налетело на женщину. Очевидцы событий быстро вызвали медиков, но туристку не удалось спасти.

Капитана и владельцев катера, по данным канала, задержали. На время расследования участок моря в этом районе перекрыли.

23 сентября туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в районе Конаклы в Аланье. По данным агентства IHA, в результате этой аварии пострадали 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Пострадавших увезли в ближайшие больницы.

Среди тех, кто получил травмы, оказались туристы из России. По данным портала «78|Новости», после лобового столкновения двух автобусов один из пострадавших потерял память.

Ранее в Турции в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть россиян.