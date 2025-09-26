Россияне ответили, как они относятся к нытикам в соцсетях

Почти половину (49%) россиян раздражают вечно несчастные и недовольные люди в социальных сетях. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне того, что в Китае решили блокировать контент, комментарии и пользователей с жалобами и идеями о бессмысленности труда и обучения. В нем приняли участие 2,9 тыс. человек.

«В сети ноют, в реальной жизни пакостят. Респект китайцам, правильно, что с такими людьми начали бороться», — сказал участник опроса.

38% опрошенных заявили, что не обращают внимание на нытиков и не принимают их слова близко к сердцу. 8% считают нормой высказывать то, что не нравится людям, чтобы кто-то обратил внимание на их проблемы. 4% сообщили, что сами не редко жалуются на жизнь в социальных сетях.

«Высказывания о правде жизни, частенько приравнивают к нытью, а что поделать, если меня много не устраивает», — поделилась участница опроса.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Клинический психолог, психодраматерапевт, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей Олеся Иневская рассказала «Газете.Ru», что новая искренность — популярное явление в интернете, охватывающее откровенные посты в социальных сетях, анонимные признания на форумах и даже обсуждения с виртуальными собеседниками вроде ChatGPT. Поделившись переживаниями, кто-то находит поддержку и облегчение, а кто-то сталкивается с негативными последствиями.

