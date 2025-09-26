На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В бразильской школе открыли стрельбу, есть пострадавшие

AP: в школе в Бразилии открыли стрельбу, пострадали как минимум трое детей
Depositphotos

В бразильском штате Сеара на северо-востоке страны неизвестные открыли стрельбу. Трое детей получили ранения, еще двоих спасти не удалось, сообщает Associated Press.

Известно, что речь идет об образовательном учреждении в городе Собрал. Огонь открыли с парковки, уточняет издание.

Власти не раскрыли личности пострадавших и не подтвердили, были ли они студентами. Полиция сообщила, что на месте преступления были обнаружены наркотики, весы и упаковочные материалы. Ведется розыск подозреваемых.

«Я поручил руководству Секретариата общественной безопасности отправиться в муниципалитет и принять все необходимые меры», — сообщил губернатор Эльмано де Фрейтас.

В июне этого года произошла стрельба в австрийском Граце. Выпускник местной школы пришел в образовательное учреждение с оружием и начал стрелять. В результате ранения получили 28 детей. Несколько человек спасти не удалось. При этом самого злоумышленника обнаружили в одном из школьных туалетов без признаков жизни. Сообщалось, что он считал себя жертвой травли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция нашла видеообращение мужчины, напавшего на школу в Австрии.

