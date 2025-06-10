Бывший ученик открыл стрельбу в школе в Австрии. 10 человек погибли, почти 30 пострадали

Утром 10 июня 22-летний молодой человек открыл стрельбу в школе австрийского города Грац. По последним данным, в результате нападения погибли 10 человек, еще 28 пострадали. Сам стрелявший, как сообщили СМИ, совершил самоубийство, его тело нашли в одном из туалетов школы. Предварительно, он является бывшим учеником, сам парень считал себя жертвой издевательств. Канцлер Австрии Кристиан Штокер назвал произошедшее национальной трагедией. Издания при этом отметили, что произошедшее стало самой крупной по числу жертв трагедией в истории страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

10 человек погибли в результате стрельбы в школе австрийского города Грац. Об этом сообщило австрийское информагентство APA со ссылкой на бургомистра Эльке Кар.

Среди жертв — ученики и по меньшей мере один взрослый. Сам стрелявший также погиб, его смерть подтвердила бургомистр.

По предварительной информации, преступник совершил самоубийство. Его тело, как пишет газета Kronen Zeitung, нашли в одном из туалетов школы.

При этом австрийский телеканал AUF1 сообщает об 11 жертвах.

«Как эксклюзивно рассказала AUF1 16-летняя школьница, число погибших возросло до одиннадцати, об этом сообщил ей работник скорой помощи», — говорится в публикации канала.

В результате стрельбы также пострадали 28 человек, как минимум четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщила Kronen Zeitung. Тяжелораненых доставили в больницы Граца на спасательных вертолетах.

Всех учеников школы на данный момент эвакуировали. В полиции сообщили, что на территории учебного здания безопасно. Тем не менее занятия в школе отменили до конца недели.

Правоохранители также рекомендовали гражданам избегать места происшествия и следовать указаниям экстренных служб.

Стрельбу открыл бывший ученик

Первые сообщения о стрельбе в школе Граца начали поступать в районе 10 утра по местному времени. На место незамедлительно выехали правоохранители, задействовав в операции спецназ «Кобра» и полицейский вертолет. Территорию учебного заведения оцепили.

«В 10 утра приехала полиция и перекрыла улицу перед рестораном. Я закрыл двери своего ресторана, я был там один со своим поваром. Это катастрофа, просто ужасно», — сообщил Хасан Дарсель, владелец заведения неподалеку.

Одновременно с этим в соцсетях распространилось видео, снятое рядом со зданием школы. В ролике были слышны крики и выстрелы.

По предварительной информации, преступник — бывший ученик школы, 22-летний молодой человек, считавший себя жертвой издевательств . СМИ пишут, что он действовал в одиночку.

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По данным Salzburger Nachrichten, при себе у него были пистолет и дробовик, разрешение на оружие у нападавшего было. Стрельбу молодой человек открыл в двух классах, в одном из них он, предварительно, раньше учился, добавило издание.

Один из самых страшных массовых расстрелов в истории Австрии

Правительство Австрии в связи со стрельбой отменило все внутриполитические мероприятия. Канцлер Австрии Кристиан Штокер направился в Грац вместе с другими членами кабмина — в том числе главой МВД Герхардом Карнером и министром образования Кристофом Видеркером.

Штокер поблагодарил экстренные службы и призвал народ к солидарности, заявив, что происходящее касается всех австрийцев «как людей, как родителей, как общества».

«Расстрел в школе в Граце — это национальная трагедия, которая глубоко потрясла всю нашу страну. Этот непостижимый акт внезапно оборвал жизни молодых людей, у которых все еще было впереди. Нет слов, чтобы выразить боль и горе, которые мы все — вся Австрия — чувствуем сейчас», — заявил канцлер Австрии.

Губернатор федеральной земли Штирия Марио Кунасек заявил, что стрельба в школе в городе Грац «не поддается пониманию» и является безумием. Бургомистр города Кар отметила, что это «ужасная трагедия».

Свои соболезнования также выразили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Газета Kronen Zeitung назвала трагедию одним из самых страшных массовых расстрелов в истории Австрии. СМИ отмечают, что произошедшее также стало самой крупной по числу жертв трагедией в истории страны. Последний раз в результате стрельбы в центре Вены погибло пятеро, включая нападавшего.