Полиция нашла видеообращение мужчины, напавшего на школу в Австрии

CNN: в доме напавшего на школу в Граце мужчины нашли видеообращение и бомбу

В доме 21-летнего мужчины, которого подозревают в нападении на школу в австрийском городе Граце, нашли его видеообращение, прощальное письмо и самодельную бомбу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя городской полиции Сабри Йоргуна.

«Мы провели обыск по домашнему адресу <...> подозреваемого из округа Грац <...> и смогли установить, что там было прощальное письмо как в цифровом формате, в виде видеосообщения, так и в рукописном виде», — рассказал Йоргун.

По его словам, обнаруженная в доме трубчатая бомба была неисправна и сработать не могла. О чем злоумышленник говорил в видео — не уточняется.

В настоящее время полиция продолжает выяснять мотивы преступника, напавшего на учебное заведение.

Трагедия в городе Граце произошла утром 10 июня. Выпускник местной школы пришел в образовательное учреждение с оружием и устроил стрельбу. В результате ранения получили 28 детей. Несколько человек спасти не удалось. При этом самого злоумышленника обнаружили в одном из школьных туалетов без признаков жизни. По предварительной информации, он считал себя жертвой травли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На фоне произошедшего канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил в стране трехдневный национальный траур.

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