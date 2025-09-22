Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу

Россиянам, которые хотят получить шенгенскую визу для поездки в Европу, стоит начать заниматься этим вопросом за полгода до даты отправления. Об этом радио Sputnik рассказал генеральный директор компании «Виза Консалт Плюс», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

По его словам, многие даже относительно лояльные по отношению к России страны усложнили порядок получения виз. Так, например, они возникают у желающих отправиться во Францию, Испанию, Грецию, которая требует выкуп авиабилета. Помимо этого, эксперт призвал не забывать про миграционный кризис.

«Когда мы поддаем на шенгенские визы, нам надо четко понимать, что нужно показать им свою финансовую обеспеченность. И плюс — привязка к родине. Многие считают, что привязкой к родине служат дети, жены, квартиры, машины. Нет, сейчас это все не привязка к родине, сейчас привязка к родине — это ваша работа, чтобы аналитически проследить, как долго вы работаете, кем вы работаете, какая у вас зарплата и так далее», — заключил Абасов.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) до этого опубликовала список главных причин отказов в визах стран Шенгенского соглашения для россиян. Среди ключевых причин отказа: предоставление поддельных документов (справки о доходах, выписки Пенсионного фонда), неподтвержденные брони авиабилетов и отелей, несоответствие доходов и крупных сумм на счетах, а также нарушение правил использования предыдущих виз.

