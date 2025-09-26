Россиян предупредили о рисках интервального и полного голодания

Интервальное голодание и полное воздержание от пищи подходят не всем и могут навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По ее словам, в подобных схемах питания можно есть только в течение нескольких часов в день. В остальное время люди ограничиваются водой или свежевыжатыми соками.

«Безусловно, в мире существуют аналоги интервального голодания, и они применяются веками. Например, мусульмане в Рамадан не едят днем. Рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому», — подчеркнула Денисенко.

Перед изменением рациона она призвала учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом.

Академик РАН, профессор, терапевт Оксана Драпкина до этого говорила, что популярный метод похудения с помощью интервального голодания может навредить здоровью, если применять его без консультации с врачом. Такое голодание может вызвать такие неприятные эффекты — постоянное чувство голода, раздражительность, головокружение, тошнота, головные боли и нарушение мышления.

Ранее врач предупредила об опасности интервального голодания для здоровья.