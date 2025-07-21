Академик рассказала об опасности популярной диеты

Популярный метод похудения с помощью интервального голодания может навредить здоровью, если применять его без консультации с врачом. Об этом kp.ru рассказала академик РАН, профессор, терапевт Оксана Драпкина.

«Интервальное голодание может вызвать такие неприятные эффекты, как постоянное чувство голода, раздражительность, головокружение, тошнота, головные боли и нарушение мышления», — предупредила эксперт.

По ее словам, эти симптомы обычно возникают в начале диеты и становятся причиной отказа от такого режима. Драпкина отметила, что такой тип питания противопоказан детям, подросткам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Если человек здоров, ему все равно важно получить одобрение врача, чтобы не навредить себе, заключила она.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова до этого говорила, что интервальное голодание, которое используется для похудения, плохо изучено и может иметь неожиданные последствия для организма. По ее словам, любые экстремальные диеты, в том числе интервальное голодание, грозят истощением, потерей мышечной массы и нарушением обмена веществ.

Ранее была названа диета, которая помогает облегчить симптомы тахикардии.