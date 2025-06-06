Врач предупредила об опасности интервального голодания для здоровья

Интервальное голодание, которое используется для похудения, плохо изучено и может иметь неожиданные последствия для организма. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Голодание работает в оба конца — и подавляет рост дефектных клеток, и, наоборот, стимулирует. Как сделать так, чтобы оно только подавляло и помогало, пока непонятно», — отметила врач.

По ее словам, любые экстремальные диеты, в том числе интервальное голодание, грозят истощением, потерей мышечной массы и нарушением обмена веществ. Павлова особенно призвала не пропускать завтрак, потому что без питания утром высокий уровень гормона кортизола может разрушать мышцы.

Эксперт отметила, что организму требуется не менее трех приемов пищи в день, чтобы получить достаточное количество белка. Для похудения она посоветовала не голодать, а снизить калорийность пищи.

Диетолог из США Дэни Мэттис до этого говорила, что интервальное голодание может вызвать раздражительность, проблемы со сном, усталость, снижение кровяного давления и уровня сахара в крови. Эксперт объяснила, что интервальное питание — это режим питания, который предполагает четкое деление суток на период голодания (употребляется только вода, чай, кофе без добавок) и период насыщения (принимается любая пища). Самым популярным видом такой диеты является режим 16:8, при котором голодание длится 16 часов.

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