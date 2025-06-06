На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила об опасности интервального голодания для здоровья

Врач Павлова: интервальное голодание может навредить здоровью
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Интервальное голодание, которое используется для похудения, плохо изучено и может иметь неожиданные последствия для организма. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Голодание работает в оба конца — и подавляет рост дефектных клеток, и, наоборот, стимулирует. Как сделать так, чтобы оно только подавляло и помогало, пока непонятно», — отметила врач.

По ее словам, любые экстремальные диеты, в том числе интервальное голодание, грозят истощением, потерей мышечной массы и нарушением обмена веществ. Павлова особенно призвала не пропускать завтрак, потому что без питания утром высокий уровень гормона кортизола может разрушать мышцы.

Эксперт отметила, что организму требуется не менее трех приемов пищи в день, чтобы получить достаточное количество белка. Для похудения она посоветовала не голодать, а снизить калорийность пищи.

Диетолог из США Дэни Мэттис до этого говорила, что интервальное голодание может вызвать раздражительность, проблемы со сном, усталость, снижение кровяного давления и уровня сахара в крови. Эксперт объяснила, что интервальное питание — это режим питания, который предполагает четкое деление суток на период голодания (употребляется только вода, чай, кофе без добавок) и период насыщения (принимается любая пища). Самым популярным видом такой диеты является режим 16:8, при котором голодание длится 16 часов.

Ранее был назван неожиданный продукт, помогающий похудеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами