Россиянам рассказали о пяти неработающих способах лечения ОРВИ

Терапевт Агаева: у антибиотиков не доказана эффективность в лечении ОРВИ
Shutterstock

Существует пять нерабочих способов лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом в интервью RT рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

«В числе первых стоит отметить применение антибиотиков, противовирусных и гомеопатических средств, иммуномодуляторов — эти препараты не имеют убедительных доказательств эффективности в лечении ОРВИ», — рассказала она.

По словам Агаевой, антибиотики действуют только на бактерии, а простудные заболевания вызываются вирусами. Она отметила, что применение таких препаратов может повысить устойчивость бактерий к лекарству и вызвать побочные эффекты. Врач добавила, что регулярное употребление приема витамина C также не предотвращает развитие ОРВИ.

Специалист рассказала, что в народной медицине принято растирать тело спиртом для снижения температуры, однако такой способ может привести к тяжелому отравлению. Помимо этого, в лечении вируса не помогут ингаляции над парами картошки.

Агаева не рекомендовала при заболевании ОРВИ промывать нос антисептиками, например хлоргексидином, потому что его действие неэффективно против респираторных вирусов.

По ее словам, для эффективной практики предотвращения вирусных заболеваний эффективнее всего будет обсудить план вакцинации с лечащим врачом.

Ранее врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде и гриппе.

