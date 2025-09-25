На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде и гриппе

Врач Кашух: при респираторных инфекциях рацион должен быть легким
Depositphotos

Состояние пищеварительной системы важно для работы иммунитета, заявила в комментарии RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Медик пояснила, что в пищеварительной системе развиваются и формируются до 80% иммунных клеток. Они отвечают не только за состояние кишечника, но и за общую защиту организма от вирусов, бактерий, грибков и паразитов.

«Для хорошего иммунитета крайне важно... питаться разнообразно, включать в рацион клетчатку, витамины, минералы, белки. В то же время лучше ограничить употребление продуктов, которые содержат трансжиры (самые вредные жиры в пище), искусственные добавки и консерванты», — сказала Кашух.

Врач призвала не злоупотреблять жареной, острой и чрезмерно соленой пищей, которая раздражает слизистые оболочки органов пищеварительной системы, ухудшает всасывание питательных веществ и усиливает интоксикацию организма.

Кашух добавила, что во время респираторных инфекций рацион не должен быть тяжелым и должен содержать витамины, минералы и легкоусвояемые белки.

До этого врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова посоветовала включить в рацион питания полезные жиры, сложные углеводы и необходимые для здоровья микроэлементы. Так организму будет легче противостоять ОРВИ осенью.

Ранее была названа главная причина постоянной усталости осенью.

