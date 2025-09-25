В России хотят инициировать обсуждение правил для рекламы букмекеров

Обсуждение продвижения букмекерами своих услуг под видом рекламы других товаров говорят о том, что в России давно назрел вопрос правоприменения действующего законодательства, заявил президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Борис Омельницкий.

Он отметил, что сейчас для букмекеров действуют строгие ограничения, среди которых разрешение телерекламы только в ночное время и во время трансляций матчей, интернет-реклама только на спортивных ресурсах и другие.

Представители спортивной индустрии опасаются, что возможные ограничения могут сказаться на финансировании спорта. По данным Forbes, вложения букмекеров только в российский футбол превышают 9 млрд рублей за сезон. Кроме того, букмекеры обязаны отчислять 2% от выручки на развитие спорта ежегодно. Общий объем таких отчислений за 2024 год составил 35 млрд рублей.

«Понятно, что запрещать такую рекламу нельзя, так как это понесет большие убытки как для спортивной индустрии, так и для рекламных площадок. Финансирование спорта из этого сектора является значительным и стабильным», — сказал Омельницкий.

Омельницкий добавил, что нужен ответственный подход к продвижению подобных услуг.

«Ключевая задача на сегодня — не ужесточение запретов, а выработка четких и прозрачных правил игры. Для этого необходим в первую очередь отраслевой меморандум, который позволит внутри отрасли прояснить спорные вопросы и аспекты, находящиеся в серой зоне», — сказал он.

Напомним, ранее в Госдуме заявили, что некоторые российские площадки используют законодательные лазейки для размещения «нативной» рекламы букмекеров и фильтрация такого контента остается недостаточной. Законодатели предложили усилить ответственность рекламных площадок и агрегаторов, ввести дополнительные требования к маркировке, ограничить форматы и места показов, а также пресекать «серую» нативную рекламу.