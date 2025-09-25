На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил идею ограничить возврат товаров на маркетплейсах

Общественник Егармин отверг идею ограничить возврат товаров на маркетплейсах
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова ограничить возврат некоторых товаров на маркетплейсах.

Эксперт напомнил, что зачастую бывает так: на картинке изображен один товар, а покупателю приходит совершенно другой.

«Теоретически можно предположить, что под невозвратные товары могут попасть зубные щетки и иные предметы гигиены, например. Но это не отменяет возможный возврат по браку товара. В остальном введение такого тарифа выглядит невозможным», — сказал Егармин.

По его словам, сегодня принцип электронной торговли уравнивает права продавцов и покупателей, поэтому в пункте выдачи заказов (ПВЗ) сделка может состояться, а может и нет.

Накануне Решетников в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на некоторые группы товаров, которые продаются через маркетплейсы.

По мнению министра, данная мера может защитить бизнес от злоупотреблений со стороны потребителей или конкурентов.

Ранее Ozon объявил о новом повышении тарифов для продавцов.

