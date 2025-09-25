Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Росгвардии Стригунова

Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову по делу о получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Как передает корреспондент агентства, судебное заседание проходило в закрытом режиме: адвокат Стригунова настаивал на этом из-за предстоящего оглашения медицинских данных о его подзащитном. Ходатайство поддержали как сам Стригунов, так и прокурор. При этом СМИ были допущены для освещения оглашения решения суда.

В июле официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Стригунов получил от бизнесменов более 66 млн рублей взяток за покровительство при выполнении госконтрактов.

Стригунов занял пост первого замглавы Росгвардии в январе 2020 года. До этого он командовал войсками Сибирского округа войск Национальной гвардии. В 2017 году чиновник получил звание генерал-полковника.

