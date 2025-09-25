Профессор рассказала о главных причинах штрафов дачников в осенний период

Осенние штрафы для владельцев дачных участков, как правило, связаны с нарушениями правил пожарной безопасности и неправильной утилизацией отходов. Об этом рассказала «Ленте.ру» профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Она отметила, что осенью органы контроля традиционно усиливают внимание к дачным территориям. Сжигание листвы, веток и других растительных остатков на приусадебных участках может повлечь наложение штрафов от 5 до 15 тысяч рублей. По словам Капустиной, сжигать отходы допускается только в специально отведенных местах, а продукты горения содержат канцерогены и загрязняют воздух. В качестве безопасных альтернатив эксперт предложила компостирование, измельчение отходов и их использование в качестве удобрений.

Помимо этого, органы контроля выявляют незаконно построенные сооружения, возведенные в течение дачного сезона. Штрафы за такие нарушения могут достигать 5 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. В отдельных случаях нарушителям может потребоваться за свой счет снести незаконные постройки.

Капустина также подчеркнула, что осенью внимание уделяется правильной эксплуатации септиков и очистке стоков. Нередко применяются штрафы за сброс неочищенных вод. Эксперт отметила, что в регионах с напряженной экологической ситуацией контроль со стороны природоохранных органов становится особенно строгим.

