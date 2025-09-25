На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный пытался затащить в машину и изнасиловать 16-летнюю девочку

В Ленобласти задержали мужчину, который пытался затащить девочку в машину
Depositphotos

Мужчину задержали в Лодейном Поле за приставания к девочке-подростку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне местная жительница заявила в полицию о случае сексуальных домогательств. Жертвой нападения стала 16-летняя дочь заявительницы.

По словам женщины, ее дочь стояла на перекрестке Октябрьского проспекта и Лесной улицы, когда незнакомец схватил ее на глазах у очевидцев и стал силой усаживать в свой автомобиль. Однако пострадавшая все же смогла отбиться и сбежать.

Далее подозреваемого задержали, им оказался 37-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

До этого пьяный челябинец завел девочек в подъезд и приставал к одной из них в лифте.

Ранее на Сахалине пьяный мужчина погладил половые органы 11-летней девочки, когда ее мать отлучилась в туалет.

