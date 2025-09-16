Пьяный челябинец завел девочек в подъезд и приставал к одной из них в лифте

Суд вынес приговор жителю Челябинска, которого обвиняли в противоправных действиях в отношении двух девочек. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 31-летний мужчина подошел к девочкам в возрасте шести и семи лет и предложил пройти в подъезд. Там одной из них он показал изображение с ребенком без одежды и предложил повторить, но пострадавшая отказалась. Затем молодой человек зашел в лифт с другой и там стал приставать.

Когда о ситуации стало известно, мужчину задержали. В момент общения с детьми он находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Суд приговорил молодого человека к 16 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он не сможет занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Сотрудники управления СК напомнили, что важно научить детей не разговаривать с незнакомцами, не заходить с ними в лифт и не принимать от них подарки.

