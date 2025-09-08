На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Гладил по половым органам»: на Сахалине пьяный мужчина приставал к 11-летней девочке

Сахалинка обвинила пьяного незнакомца в приставаниях к ее 11-летней дочери
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Южно-Сахалинска обвинила незнакомца в том, что он приставал к ее дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета».

Как утверждает женщина, все произошло 8 сентября на рынке «Восток», куда она пришла с дочерью за покупками. Там сахалинка отлучилась на несколько минут в туалет, а когда вернулась, дочь рассказала ей жуткие подробности.

«Дочка осталась ждать в рядом, в предбаннике, перед входом в санузел. Когда я вышла из уборной, дочь сообщила, что к ней подошел незнакомый пьяный мужчина и гладил ее по половым органам. <...> Я начала кричать: «Охрана!». Первыми подбежали неравнодушные люди, они не дали сбежать извращенцу», — поделилась собеседница издания.

Сахалинка отметила, что злоумышленнику все же удалось уйти от охраны, но его по горячим следам задержали полицейские.

Мужчина находится в камере, его задержали за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Когда он протрезвеет, его опросят правоохранители.

Ранее в Ленобласти задержали мигранта, пристававшего к ребенку.

