Детский сад просит у родителей деньги, чтобы забрать домой рисунки малышей

Администрация детского сада в австралийском Брисбене потребовала от родителей воспитанников заплатить $1400 за право забрать домой папки с рисунками и поделками их детей, пишет «Би-би-си». Собранные средства, по словам руководства, должны были пойти на погашение долгов учреждения, включая невыплаченную зарплату педагогам.

Этот беспрецедентный шаг вызвал волну возмущения и привлек внимание властей. Премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли назвал произошедшее «неавстралийским» и «эмоциональным шантажом».

Детский сад закрылся в августе 2025 года после приостановки финансирования на фоне расследования действий его руководства. После введения внешнего управления родители получили электронное письмо с предложением «выкупить» творческие портфолио своих детей. В случае несогласия их просили уведомить об этом по электронной почте.

«Это просто смешно. У меня даже слов нет», — поделилась эмоциями одна из матерей.

По словам женщины, при попытке забрать работы бесплатно администрация угрожала вызовом полиции. Однако департамент образования штата провел операцию по изъятию детских работ из закрытого сада.

«Мы признаем важность этих портфолио и категорически осуждаем любую практику, связанную с требованием денег с родителей за работы их детей», — говорится в заявлении.

Ранее двухлетняя девочка получила двойной перелом руки, пока воспитатель говорила по телефону