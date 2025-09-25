Изнасилование женщины в Китае признали производственной травмой

Жертва изнасилования в Китае стала первой в стране, чье сексуальное насилие было признано «производственной травмой», пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, 41-летняя Цуй Лили, бывший менеджер по продажам компании «Tianjin Deke Zhikong», в сентябре 2023 года находилась в командировке в Ханчжоу вместе со своим руководителем по фамилии Ван. После ужина с клиентами мужчина отвез подчиненную в свой номер в отеле, где совершил над ней насилие, пока та находилась в состоянии алкогольного опьянения. В апреле 2024 года преступник был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Однако в том же месяце саму Цуй уволили за «отсутствие на работе без уважительной причины». Женщина лишилась работы и, по ее словам, осталась с тяжелыми психологическими последствиями. Медицинская экспертиза установила, что она страдает от посттравматического стрессового расстройства после нападения.

Местный орган соцобеспечения, изучив обстоятельства дела, признал проблему со здоровьем Цуй производственной травмой, полученной при выполнении рабочих обязанностей. Это решение стало правовой основой для иска к компании.

В начале 2025 года трудовой суд обязал бывшего работодателя выплатить Лили компенсацию в размере $160 тысяч. Компания не стала обжаловать это решение, однако, по словам Цуй, на данный момент она получила лишь $2800. В связи с задержками выплат общая сумма долга, по ее мнению, выросла до $280 тысяч, и она подала новый иск в суд.

