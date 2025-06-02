В Китае уволили менеджера, поцеловавшего коллегу на работе

SCMP: в Китае руководитель поцеловал подчиненнную и был уволен

В Китае уволили менеджера, поцеловавшегося свою коллегу в офисе, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в одном из офисов в городе Гуанчжоу. Там мужчина, занимавший руководящую должность, поцеловал свою коллегу во время рабочего дня. После этого руководство компании приняло решение уволить обоих, обвинив их в нарушении корпоративной этики и дисциплины.

В результате мужчина был уволен, а женщина получила предупреждение. После этого экс-сотрудник подал в суд, требуя признать свое увольнение незаконным и получить компенсацию за моральный ущерб. Он утверждал, что поцелуй был взаимным и не имел принудительного характера.

Суд первой инстанции встал на сторону работодателя. Судьи указали, что действия менеджера нарушили внутренние правила компании, запрещающие проявления личных отношений на рабочем месте, особенно если они могут вызвать дискомфорт у других сотрудников.

Кроме того, суд отметил, что даже если поцелуй был взаимным, он все равно создал «некомфортную атмосферу» в коллективе и мог быть расценен как сексуальное домогательство, особенно учитывая иерархию между сотрудниками.

Некоторые пользователи соцсетей поддержали решение суда, отметив важность соблюдения профессиональных норм. Другие же высказали мнение, что ситуация была преувеличена и что работник не заслужил увольнения.

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