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Россиянам назвали топ-5 самых распространенных причин появления тараканов

ОСН: тараканы заводятся там, где в доступе всегда есть вода и еда
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Тараканы – это один из самых распространённых домашних вредителей, которые могут причинить здоровью домочадцев серьёзный вред. Они являются переносчиками различных опасных заболеваний и являются главным признаком антисанитарии в помещении. Среди причин их появления выделяют пять основных, сообщили эксперты Общественной Службе Новостей.

Первая, главная причина появления тараканов – это наличие в открытом доступе питья и воды. Они всегда появляются в таких местах, где разбросаны крошки хлеба и прочей еды, продукты хранятся в открытом виде, в раковине всегда есть грязная посуда – это практически идеальные условия для вредителей.

Отсюда вытекает вторая причина появления тараканов – антисанитария и грязь. Эти насекомые почти всегда водятся в помещениях, где крайне редко проводят тщательную уборку, откуда редко выносят мусор.

Третья причина – это наличие большого количества тёплых, тёмных мест, так как тараканы предпочитают селиться именно там, где их сложно будет сразу найти. По этой причине в основном они активно размножаются в щелях в стенах и полу, шкафчиках, под раковиной и в прочих местах.

Часто также причиной появления вредителей становятся соседи. Тараканы могут проникать даже в самые узкие щели, поэтому если в квартире идеальная чистота, но по соседству царит антисанитария, то «визит гостей» практически неизбежен, подчёркивают эксперты.

Ещё одной частой причиной внезапного превращения квартиры в «тараканник» становятся новые вещи. Это связано с тем, что во многих магазинах или пунктах выдачи товара может быть очень грязно. В результате человек, приобретая товар, может случайно принести вместе с креслом или другой мебелью тараканов.

Отметим, что генеральная уборка эксперты считают первым и основным методом борьбы с вредителями. Сделать это крайне важно даже в случае, если внешне помещение выглядит опрятным – вымыть следует все пространства за мебелью, плитой. Нужно убрать все крошки и остатки пищи из шкафов, ящиков, с полок, проверить все коробки, выбросить весь ненужный хлам и тщательно помыть всё с помощью чистящих средств и паровой швабры.

До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина рассказала, что тараканы могут вызывать аллергическую реакцию, а также переносить различные опасные инфекции и паразитов. По её словам, на своих лапах они могут переносить яйца гельминтов и различные бактерии, например Helicobacter pylori. Последняя вызывает гастрит и язвенную болезнь. Помимо этого, тараканы могут быть переносчиками возбудителей кишечных инфекций, в том числе дизентерии, сальмонеллеза, кишечной палочки. Бактерии могут появляться на продуктах, шкафах с посудой, кухонных поверхностях.

Ранее в России допустили создание боевых «тараканов-шпионов».

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