Врач ответила, когда подросткам можно начинать пользоваться кремом для лица

Врач Косенко: подросткам можно начинать пользоваться кремом для лица с 12-13 лет
Shutterstock

Подросткам следует начинать использовать крем для лица в момент, когда у них появляются жирный блеск или черные точки, обычно это 12-13 лет. Об этом kp.ru рассказала дерматолог-косметолог, главный врач клиники «Медлайн» Елена Косенко.

«Подростковая кожа — это не уменьшенная копия взрослой. У нее свои особенности: повышенная активность сальных желез, незрелость защитного барьера, высокая чувствительность к внешним факторам и гормональным колебаниям», — рассказала эксперт.

По ее словам, в этом возрасте стоит выбирать легкие увлажняющие или очищающие средства.

Главный технолог-разработчик бренда Krassa, молекулярный биолог, косметолог Юлия Дробышева рассказала газете «Известия», что кожа лица, особенно вокруг глаз, характеризуется меньшей толщиной, что делает ее более восприимчивой как к активным компонентам, так и раздражителям (например, отдушкам). Поэтому использовать крем для тела на лице и не стоит.

Косенко отметила, что обладателям сухой и чувствительной кожи можно начинать уход в 10-11 лет с гипоаллергенного увлажняющего геля.

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что многие потребители отдают предпочтение кремам с пометками «organic», «эко» и «натуральный». Однако органический крем может представлять токсикологическую опасность, особенно при нарушении условий хранения, транспортировки или при недобросовестном производстве.

Ранее россиянам дали советы, как отсрочить старение лица.

