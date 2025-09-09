На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, что органический крем может быть источником токсинов

Химик Дорохов: натуральный крем может нести токсикологические риски
true
true
true
close
Rido/Shutterstock/FOTODOM

Многие потребители отдают предпочтение кремам с пометками «organic», «эко» и «натуральный». Однако органический крем может представлять токсикологическую опасность, особенно при нарушении условий хранения, транспортировки или при недобросовестном производстве, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Ключевая проблема заключается в нестабильности натуральных компонентов. В отличие от синтетических аналогов, растительные экстракты, эфирные масла и биологически активные вещества, входящие в состав органических кремов, подвержены окислению, гидролизу и микробиологическому загрязнению. При отсутствии эффективных консервантов, которые в органической косметике либо исключаются, либо заменяются на слабые природные аналоги, крем становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков», — объяснил он.

Особую опасность представляют продукты, содержащие эфирные масла цитрусовых, экстракты лаванды, розмарина и других растений с высокой биологической активностью. При нарушении температурного режима хранения (выше +25°C) эти компоненты могут вступать в реакции с другими ингредиентами, образуя соединения, обладающие сенсибилизирующим или даже мутагенным действием. В частности, при распаде некоторых терпенов возможно образование биологически активных веществ, способных вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек.

«Для минимизации рисков рекомендуется приобретать органические кремы только у производителей, прошедших международную сертификацию, с указанием срока годности и условий хранения. Крем должен быть упакован в герметичную тару, желательно с дозатором, чтобы исключить контакт с воздухом и руками. После вскрытия упаковки следует хранить средство в холодильнике и использовать в течение 1–2 месяцев. Также важно избегать покупки продукции с сильным ароматом, особенно если он не соответствует заявленному составу — это может свидетельствовать о наличии синтетических отдушек или продуктов распада натуральных компонентов», — резюмировал химик.

Ранее россиян предупредили об опасных компонентах в солнцезащитном креме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами