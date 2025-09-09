Россиян предупредили, что органический крем может быть источником токсинов

Многие потребители отдают предпочтение кремам с пометками «organic», «эко» и «натуральный». Однако органический крем может представлять токсикологическую опасность, особенно при нарушении условий хранения, транспортировки или при недобросовестном производстве, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Ключевая проблема заключается в нестабильности натуральных компонентов. В отличие от синтетических аналогов, растительные экстракты, эфирные масла и биологически активные вещества, входящие в состав органических кремов, подвержены окислению, гидролизу и микробиологическому загрязнению. При отсутствии эффективных консервантов, которые в органической косметике либо исключаются, либо заменяются на слабые природные аналоги, крем становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков», — объяснил он.

Особую опасность представляют продукты, содержащие эфирные масла цитрусовых, экстракты лаванды, розмарина и других растений с высокой биологической активностью. При нарушении температурного режима хранения (выше +25°C) эти компоненты могут вступать в реакции с другими ингредиентами, образуя соединения, обладающие сенсибилизирующим или даже мутагенным действием. В частности, при распаде некоторых терпенов возможно образование биологически активных веществ, способных вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек.

«Для минимизации рисков рекомендуется приобретать органические кремы только у производителей, прошедших международную сертификацию, с указанием срока годности и условий хранения. Крем должен быть упакован в герметичную тару, желательно с дозатором, чтобы исключить контакт с воздухом и руками. После вскрытия упаковки следует хранить средство в холодильнике и использовать в течение 1–2 месяцев. Также важно избегать покупки продукции с сильным ароматом, особенно если он не соответствует заявленному составу — это может свидетельствовать о наличии синтетических отдушек или продуктов распада натуральных компонентов», — резюмировал химик.

