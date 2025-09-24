Морской отряд МЧС обезвредил две мины в Крыму

МЧС: шесть специалистов уничтожили в Крыму две минометные мины

Специалисты специального морского отряда ГУ МЧС обезвредили две минометные мины на территории Крыма. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

«Пиротехниками <...> было уничтожено два взрывоопасных предмета <...>. Было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники», — говорится в сообщении.

В МЧС посоветовали россиянам при обнаружении подобных объектов не подходить к ним близко и сообщать об опасной находке силовикам.

17 сентября в городе Набережные Челны в Татарстане рабочие, сортировавшие щебень перед началом укладки асфальта, нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войны.

Прибывшие на место росгвардейцы увидели, что 76-миллиметровый боеприпас подвергся сильной коррозии и представляет опасность для людей. Его перенесли на подготовленную для этого площадку, закопали, а затем произошел контролируемый взрыв. Операция была успешно завершена, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в 37 регионах России нашли подпольные мастерские с оружием и боеприпасами.