Оперштаб Кубани сообщил о пострадавших после атаки беспилотников в Туапсе

В Туапсе в результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека

В Туапсе в результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По данным оперштаба, один из пострадавших несовершеннолетний. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

24 сентября Новороссийск также подвергся атаке украинских беспилотников. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, удары наносились по центральной части населенного пункта.

По последней информации, в результате атаки пострадали восемь человек. Двоих из них спасти не удалось. Среди раненых есть один несовершеннолетний. Три человека находятся в тяжелом состоянии, еще три — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Краснодарском крае отменили сигнал о беспилотной опасности.