В Краснодарском крае отменили сигнал о беспилотной опасности. Информация об этом поступила жителям края в СМС-оповещения от РСЧС, сообщает ТАСС.

До этого в 15:14 была объявлена беспилотная опасность по всему региону. Также приходили сообщения об угрозе падения беспилотников. Жителей просили не выходить из укрытий и сохранять спокойствие. Сигнал действовал до 17:23.

24 сентября Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), дроны противника ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Сигнал о беспилотной опасности за сегодняшний день на территории Кубани был объявлен несколько раз.

Как сообщили в Минобороны России, силы противовоздушной обороны в ночь на 24 сентября сбили 70 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее отдыхающие в Адлере возмутились закрытыми из-за беспилотников пляжами.