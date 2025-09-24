На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин напал на двоих мужчин с ножом и сам сдался полиции

В Ингушетии мужчина изрезал ножом двух мужчин и сам сдался полиции
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Ингушетии правоохранители задержали местного жителя по подозрению в нападении на прохожих. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД России.

Инцидент произошел 18 сентября у стадиона имени Серго в городе Малгобеке. По информации полиции, ранее судимый мужчина после внезапной ссоры с 30-летним прохожим достал нож и напал на последнего. Агрессора пытался остановить 52-летний мужчина, который стал случайным свидетелем конфликта. В итоге ему также досталось от рецидивиста. Пострадавших доставили в травматологическое отделение Малгобекской больницы. Одному из них диагностировали колото-резаные раны правого предплечья, левого бедра, пароорбитальной области слева, а второму – колото-резаную рану левого предплечья.

25-летний житель села Пседах сам пришел в полицию, признался в нападении и сдал нож, которым поранил оппонентов. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что на Урале расправившаяся с ребенком девушка может избежать заключения.

