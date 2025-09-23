На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале девушка, нанесшая ребенку 40 ударов ножом, может избежать срока

На Урале расправившаяся с ребенком девушка может избежать тюрьмы
Depositphotos

На Урале напавшая на 13-летнюю девочку девушка может отправиться на принудительное лечение. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в прошлом году в Первоуральске. По данным ведомства, 21-летняя фигурантка разбирательства познакомилась с матерью пострадавшей незадолго до нападения.

В день инцидента она пришла к подруге якобы чтобы забрать журнал, но дома находилась только школьница. Когда девочка ушла, чтобы налить чай, гостья решила украсть из замеченной в помещении сумки деньги.

«Во время хищения 10 тыс. рублей ее действия увидела девочка», – сообщается в публикации.

Поняв, что появился свидетель, женщина схватилась за нож и нанесла ребенку не менее 40 ударов, пять из которых – в шею. По данным местных СМИ, после этого гостья подожгла квартиру. Позже девочку нашли внутри, но спасти не смогли.

Во время расследования выяснилось, что в момент нанесения травм девушка страдала временным психическим расстройством, поэтому она не понимала, что делает.

«Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении женщины», – рассказали в прокуратуре.

Вскоре фигурантка предстанет перед судом.

Ранее в Москве бабушка напала с ножом на внука.

