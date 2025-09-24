Воспитатель российского детского сада пять месяцев тайно обворовывала коллегу

В Чебоксарах 30-летнего воспитателя детского сада подозревают в краже сотен тысяч рублей у старшей коллеги. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Полицейские рассказали, что с заявлением о пропаже со счета около 300 тысяч рублей к ним обратилась 50-летняя работница детского сада. Женщина рассказала, что несколько месяцев не проверяла баланс карты и внезапно обнаружила пропажу крупной суммы. Изучив историю операций, она увидела, что кто-то переводил деньги небольшими транзакциями.

«Приступив к комплексу оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что переводы осуществлялись на один и тот же счет. Под подозрением оказалась младшая воспитатель из этой же группы», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемая призналась в содеянном. Женщина сообщила, что с мая 2025 года регулярно брала телефон коллеги и ее банковскую карту, заходила в ее личный кабинет и переводила себе небольшие суммы.

В ведомстве отметили, что воспитательнице предстоит возместить нанесенный коллеге ущерб. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее в Мурманской области подросток за месяц украл у своей бабушки более 600 тысяч и попал под уголовное преследование.