Мигрантка избила петербургскую пенсионерку из-за кормления кота

78.ru: в Петербурге мигрантка избила пенсионерку из-за кормления кота
Shutterstock/AshimovSJ

В Петербурге мигрантка избила 70-летнюю пенсионерку из-за кормления бездомного кота. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 23 сентября в подъезде дома на Светлановском проспекте. Конфликт возник на почве того, что пенсионерка, которая более десяти лет подкармливает бездомных животных, оставляла еду для кота в подъезде. Мигрантка, недавно появившаяся в доме, была против этого, считая, что кошки являются источником неприятного запаха. В ходе ссоры иностранка напала на пенсионерку, избила ее зонтом и бросила в нее булыжник.

В результате нападения пожилая женщина получила ссадины на носу и руках, а также гематому на плече. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Ранее двое избили и проломили голову петербуржцу из-за выгула собаки.

