Двое избили и проломили голову петербуржцу из-за выгула собаки

Пара избила жителя Петербурга из-за выгула собаки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 сентября, когда 52-летний житель Калининского района должен был встретиться со своей соседкой. Как уточняется, они давно конфликтовали, так как женщине не нравилось, что он выгуливает свою собаку во дворе.

Однако на 52-летнего мужчину напали неизвестные и жестоко его избили. В результате он попал в больницу с открытой травмой головы и переломами костей черепа. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

23 сентября полиция задержала подозреваемых, мужчину и женщину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Красноярском крае пенсионер обстрелял машину соседей, с которыми спорил годами. Злоумышленник спрятался в лесу и, увидев приближающийся ко въезду в город автомобиль своих соседей по дачному участку, открыл по нему огонь из самодельного обреза ружья. В результате дробь повредила корпус, а также боковое и лобовое стекла, но супруги-пенсионеры остались невредимы. Личность стрелка быстро установили. Оказалось, что на протяжении нескольких лет супружеская пара конфликтовала с мужчиной из-за высоты забора и посадки деревьев.

Ранее женщина избила девочку в Татарстане после того, как та сделала ее сыну замечание.