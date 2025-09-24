Следователи провели обыски в доме экс-главы Службы внешней разведки Украины

Обыски прошли в доме бывшего главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. Об этом сообщило местное издание «Бабель» со ссылкой на источники.

По данным издания, квартиру экс-чиновника осмотрели сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. В тот момент самого Кондратюка дома не было, там находилась только его супруга.

Что послужило причиной для проведения обысков, в материале не уточняется.

Валерий Кондратюк занимал пост главы Службы внешней разведки Украины с 2020 по 2021 годы. До назначения на эту должность он возглавлял департамент контрразведки Службы безопасности Украины, затем — ГУР, а с 2016 по 2019 годы работал заместителем главы администрации пятого президента страны Петра Порошенко.

11 июля издание «Украинская правда» сообщило, что правоохранители провели обыски в доме главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Украины Виталия Шабунина, который после мобилизации был направлен на передовую в Харьковской области. В материале уточнялось, что мужчина стал фигурантом уголовного дела об уклонении от военной службы.

В августе издание Times of Ukraine написало, что Шабунина подозревают в мошенничестве. Как выяснили журналисты, глава ЦПК не внес в декларацию данные о наличии у него дома в США стоимостью более $1 млн.

Ранее в Германии в доме бывшего заместителя главы офиса украинского лидера Ростислава Шурмы провели обыски.