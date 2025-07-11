На Украине идут обыски у борца с коррупцией в ВСУ, отправленного на фронт

У борца с коррупцией в ВСУ Шабунина, отправленного на фронт, идут обыски

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк сообщила о проведении обысков у главы ЦПК Виталия Шабунина, который после мобилизации был направлен на передовую в Харьковской области. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«У главы Центра противодействия коррупции Шабунина проводят обыски. Они проходят в воинской части в Чугуеве [в Харьковской области], куда он был недавно переведен. Одновременно с этим обыски проходят дома у семьи», — завила Каленюк.

По ее словам, у Шабунина изъяли телефон. Он является фигурантом уголовного дела об уклонении от военной службы.

10 июля глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин, мобилизованный в ВСУ, заявил о своем скором отправлении на передовую в Харьковской области. Шабунин объясняет это решение своей критической позицией в отношении законопроекта №13423, который предполагал освобождение от уголовной ответственности за преступления, совершенные при выполнении оборонных контрактов, а также своими публичными заявлениями, направленными на критику политики президента Украины Владимира Зеленского и действий правительства в целом.

Ранее главком ВСУ пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.