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В НАБУ подтвердили обыски у экс-заместителя Ермака

Глава НАБУ подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака в Мюнхене
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Ростислав Шурма/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщил о проведении обысков у Ростислава Шурмы, который ранее занимал должность заместителя главы офиса Андрея Ермака, по месту его проживания вблизи Мюнхена. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что эта информация уже стала достоянием общественности и что немецкая сторона подтвердила соответствующие следственные действия. Кривонос добавил, что, в силу закона, он не может комментировать ни суть, ни перспективы уголовного производства.

По его словам, уголовное дело активно расследуется, однако он подчеркнул, что не может вдаваться в детали, чтобы не повредить расследованию.

В конце июля издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники среди украинских депутатов сообщило об обысках в Германии, в пригороде Мюнхена, где проживает Шурма. Газета Süddeutsche Zeitung 31 июля также сообщала о том, что полиция и прокуратура Мюнхена не дали никаких комментариев касательно обысков на объектах, связанных с Шурмой.

Закон, который ограничивает независимость антикоррупционных служб НАБУ и САП, был принят 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что данный шаг стал необходимым для освобождения этих структур от внешнего влияния, особенно со стороны России.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет проверять на полиграфе сотрудников НАБУ.

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