«Оторвали руку младенцу»: россиянка обвинила медиков в том, что ребенок ее сестры не выжил

В Новокузнецке медиков обвинили в отрывании руки младенцу, девочка не выжила

В Новокузнецке женщина обвинила медиков в том, что те оторвали руку новорожденной дочери ее сестры, девочка не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал »Кемерово №1».

По словам местной жительницы, ее сестра оказалась в медучреждении со схватками на раннем сроке беременности. Женщина утверждает, что медики во время родов оторвали младенцу руку, и в результате девочка не выжила.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи и предоставить доклад об установленных деталях и обстоятельствах инцидента. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по ст. 293 УК РФ — халатность.

Ранее на Урале врачи спасли беременную с тромбозом и ее ребенка.