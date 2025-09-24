Россияне с шенгеном Италии не смогут ездить в семь европейских стран

Италия ввела ограничения для россиян с шенгенской визой: теперь обладатели визы не смогут посещать семь стран Европы. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации российских туристов, которые недавно получили визу на 10 лет, в паспорте появилась отметка о запрете въезда в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. При этом въезд в эти страны закрыт транзитом.

Туристы говорят, что теперь при поездках на поезде визы проверяют контролеры, а в аэропортах россиян не пускают на рейсы в запрещенные страны ЕС. Однако список таких стран у разных путешественников отличается: некоторые не сталкивались с ограничениями на посещение стран Прибалтики.

В визовом центре отметили, что впервые столкнулись с такими ограничениями. Там уточнили, что это новая практика для россиян с шенгенскими визами, выданными Италией.

Генеральный директор компании «Виза Консалт Плюс», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов рассказывал, что многие даже относительно лояльные по отношению к России страны усложнили порядок получения виз. Так, например, они возникают у желающих отправиться во Францию, Испанию, Грецию, которая требует выкуп авиабилета. Помимо этого, эксперт призвал не забывать про миграционный кризис.

Ранее в Европе предложили запретить передвижение российских дипломатов.