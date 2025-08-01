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Россиянам рассказали, как помогать птенцам, которые не умеют летать

Орнитолог Мишин: птенцов голубей не нужно выхаживать, если они оперенные
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Если человек обнаружил птенца, который не может взлететь, и хочет ему помочь — нужно сначала посмотреть на перья. Если птица оперенная, не стоит ее трогать, заявил «Газете.Ru» орнитолог Вадим Мишин.

«Если птенец оперенный, но особо не летает, копошится, прыгает, но он целый — его надо оставить в покое. Птице надо научиться летать — природой предусмотренный этап. Если же птенец неоперенный, пуховой, их надо брать и выхаживать», — сказал он.

Мишин также рассказал, чем и как кормить птенцов, если есть желание или необходимость им помочь.

«Если это голубь, они вегетарианцы — делается специальная зерновая мешанка. Особенность в том, что родители кормят из зоба, отрыгивая то, что наклевали птенцу. Поэтому человеку приходится имитировать: берется толстый шпиц, обрезается конец, и становится отверстие побольше. Заряжается шприц этой мешанкой, и вот как будто это клюв. И таким образом птенца выхаживают. В отношении голубя — это трудоемкая и довольно сложная задача. Лесные певчие птицы, их всех выхаживают насекомыми, здесь надо покупать мучных червей, причем живых, или мраморных тараканов. А если хищная птица, ее надо кормить. Кормовыми крысами и суточными цыплятами, ну, естественно, замороженными — размораживать и давать», — сказал он.

Орнитолог подчеркнул, что, если человек обнаружил умирающую взрослую птицу, нужно отнести ее к ветеринару или в орнитологический центр. Мишин также дал совет тем, кто обнаружит неоперенных совят.

«Если сова-пуховичок, не трогайте — нормальное явление. Они бродяги, выходят из гнезда и болтаются где ни попадя. Но родители их постоянно контролируют и кормят», — сказал он.

Ранее орнитолог назвал золотое правило кормления голубей.

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