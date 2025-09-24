На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцовский пес без намордника разорвал руку российской школьнице

В Омске бойцовская собака набросилась на 14-летнюю школьницу и разорвала ей руку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новый омский форум».

Инцидент произошел 23 сентября возле подъезда одного из домов на улице Тарской. После прогулки со своим шпицем подросток стояла у входа — в этот момент открылась дверь, и на нее напала агрессивная собака, которую выводила без намордника на улицу хозяйка. Животное покусало девочку. Владелица пса не оказала помощи и просто продолжила выгул.

В результате нападения пострадавшая получила глубокие раны с повреждением сухожилий. Девочке была вызвана скорая помощь, которая доставила ее в медицинское учреждение. Там ей наложили швы и гипс.

По факту произошедшего мать подростка пыталась вызвать полицию, однако стражи порядка, по ее словам, не прибыли на место, предложив обратиться в отделение для написания заявления.

По факту случившегося следственные органы организовали проверку, сообщили в региональной прокуратуре. Надзорное ведомство взяло на контроль ход мероприятий.

Ранее стало известно, что пострадавшей от нападения собак российской школьнице выплатят 1 млн рублей.

